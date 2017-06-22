Руководителя Госгеокадастра Луганщины задержали на крупной взятке, – МВД. Главная

В Луганской области правоохранители при получении крупной взятки задержали начальника управления Госгеокадастра. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В сообщении отмечается, что чиновник требовал 1,2 млн грн через двух посредников.

«В Луганской области работники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины задержали с поличным начальника управления Госгеокадастра. Требовал 1,2 млн грн через двух посредников. Не помогло! Полиция задержала всех в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса: посредников – в Северодонецке, руководитель – в Славянске», – сказано в сообщении.

Фото: Facebook МВД Украины