Гарбуз показал очереди на КПВВ в Станице Луганской (Фото). Главная

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook опубликовал фото очередей на КПВВ «Станица Луганская».

«Люди устали ... устали от войны, неопределенности, боли ... Это особенно читается в глазах тысяч наших земляков на КПВВ "Станица Луганская". Изнывая от жары и усталости, преимущественно пожилые люди часами стоят в очередях, чтобы навестить родных, оформить пенсии, приобрести продукты. Какие бы условия не создавала власть или международные организации на пункте пропуска, они лишь частично облегчают человеческие страдания. Мы же должны сделать все для их прекращения. Должны вернуть мир и единство!», – подписал фото Гарбуз.

Фото: Facebook Юрия Гарбуза