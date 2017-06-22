Прифронтовой поселок на Донетчине мог быть стерт с лица земли (Фото). Новости

В Бахмутке (Донецкая обл) местные жители обнаружили целый «склад» неразорвавшихся минометных мин калибром 120 мм. Об этом сообщил руководитель Гуманитрной миссии «Пролиска» Евгений Каплин в Facebook.

Волонтеры Гуманитарного штаба «Пролиска» оформили заявку в Бахмутский МЧС и службу военно-гражданского сотрудничества с просьбой о проведении разминирования территории, после чего пиротехники приехали в поселок. Пиротехники обнаружили и обезвредили 71 неразорвавшуюся мину. Все они находились в лесополосе – на расстоянии менее чем 100 м от жилых домов.

«Если бы эти боеприпасы начали взрываться, поселок был бы просто стерт с лица земли. Бахмутка расположена в зоне боевых действий и регулярно обстреливается, взрыв рядом с этим "складом" боеприпасов повлек бы страшные последствия», – отметил Каплин.

По словам руководителя «Пролиски», в Бахмутке сейчас проживает более 200 мирных жителей.

Кто оставил возле жилых домов «склад» боеприпасов, пока неизвестно.