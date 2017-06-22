Российский сервис «Одноклассники» снова доступен в Украине. Главная

Российская соцсеть «Одноклассники» снова доступна. Разработчики придумали, как обойти запрет на блокировку в Украине. Так, ОК обновили мобильное приложение, которое обходит запрет. Об этом сообщается в письмах, разосланных пользователям соцсети, передает «УНИАН».

«Вы снова можете без ограничений общаться в Одноклассниках со своими родными и близкими. Это возможно с помощью официальных мобильных приложений ОК для iPhone и Android», – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы благодаря последнему обновлению приложений снова могут заходить в «Одноклассники» и пользоваться всеми сервисами социальной сети.

«Установите приложение ОК на свой смартфон либо обновите приложение до последней версии в том случае, если оно у вас уже установлено», – советуют пользователям.

Сообщается также, что последнюю версию приложения можно скачать в официальных магазинах приложений AppStore и Google Play.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц. Документ предусматривает, в частности, блокирование доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети. Кроме того, провайдеров обязали заблокировать доступ к сервисам самого Mail.ru. Также заблокирован доступ к сервисам «Яндекса» за исключением главной страницы поисковика. Данные санкции вступят в силу до 1 июня 2017 года.

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