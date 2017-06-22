В прифронтовой Марьинке ранена женщина. Главная

В прифронтовой Марьинке ранена 43-летняя женщина. Предварительно установлено, что снаряд попал в крышу дома в то время, когда пострадавшая находилась во дворе по соседству. В тяжелом состоянии женщину с осколочными ранениями предплечья и ноги госпитализировали в больницу г. Курахово. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщение от врачей о том, что к ним госпитализирована 43-летняя женщина, поступило в полицию в 11:00.

«Установлено, что сегодня (22 июня – ред.) около 10:30 местная жительница Марьинки, находясь во дворе собственного дома по улице Садовой 43а, получила осколочное ранение предплечья и левой ноги. По предварительным данным, одиночный снаряд попал в крышу соседнего дома», – отметили правоохранители.

В полиции также отметили, что сейчас следственно-оперативная группа полиции не может задокументировать последствия обстрела, поскольку указанный адрес находится в «серой зоне» под прицелом представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ).

«Сейчас правоохранители находятся в больнице, чтобы установить обстоятельства, при которых пострадавшая получила ранения», – добавили в пресс-службе.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.