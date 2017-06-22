Римма Филь: Мы не прощаемся, мы переходим в другой формат. Главная

Дорогие друзья. Не читатели, не подписчики, а именно друзья.

Сегодня вышел номер нашей с вами газеты «Донецкие новости». Он – заключительный. Не последний, не крайний, не итоговый. Заключительный на данном этапе.

Теперь мы переходим в он-лайн и будем всегда с вами, но в другом формате.

Да, не буду кривить душой, мне и нам всем грустно. «Донецкие новости», родившись в 1990 году, всегда были ярким событием в жизни Донбасса. С нестандартными и смелыми материалами, расследованиями, со своей позицией, так часто расходившейся с официальной точкой зрения. В этой редакции работали самые яркие люди – журналисты, юристы, корректоры, водители, фотографы, рекламисты. Мы сами учились – писать, расследовать, помогать и зарабатывать.

Мы поднимали на поверхность самые острые проблемы, отстаивали свою позицию в суде, помогали людям.

Этот дух великого Артема Байкова, основателя газеты, навсегда остался в редакции, что бы ни происходило.

Война на Донбассе стала серьезнейшим испытанием для нас. В июне 2014 года мы вынуждены были прекратить выпуск в Донецке и на неподконтрольной территории. Но не прекратили выпуск газеты. Она стала единственной регулярно выходящей областной газетой на украинской части Донбасса. Стала помощником для переселенцев: тогда, страшным летом 2014, мы делали тематические спецвыпуски с важными советами – как выжить.

Мы рассказывали истории успехов таких же как мы переселенцев, чтобы дать людям пример и надежду, что опускать руки никогда не надо. Мы рассказывали, что происходит в Донецке, призывали к благоразумию и миру.

Очень важным аспектом этих непростых лет было освещение работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Мы рассказывали о спасенных жизнях, о возможности получить помощь, истории спасенных людей.

Самое главное, что удалось «ДН», – сохранить язык толерантности и уважения, не обвинять, не вешать ярлыки. Уверена, что именно это самое главное не только в нынешней журналистике, но и в жизни.

Мы знаем, что «Донецкие новости» любят и ждут в Донецке. Но, увы, это сделать сейчас мы не в силах.

Но зато можем приходить в каждый дом в формате интернет-ресурса, сохранившего самые главные ценности «Донецких новостей». В таком формате у нас нет границ, блокпостов и прочих ограничений. Донецкие сейчас разбросаны по разным городам, но мы все так же будем писать для них новости, нужные советы, актуальную информацию. Читайте, обсуждайте, ругайте, хвалите и предлагайте – все как всегда. Ведь «Донецкие новости» всегда и везде писали только для вас. Лично для вас!

И еще, очень важное! Огромное спасибо всем, кто за эти годы хоть день, хоть час поработал в этой нестандартной редакции, спасибо всем, кто читал, спасибо всем, кто критиковал и верил.

И самое большое спасибо той самой лучшей за все годы команде, кто в это сложное-сложное время делал газету и все, что с ней связано. С разорванными душами и семьями, бездомные и пережившие огромные трудности, неимоверными усилиями вы делали такое нужное дело. Я вас всех очень люблю и очень ценю.

А теперь – читайте нас без границ. Каждый день.

Ваши dnews.dn.ua

Римма Филь, главный редактор издательской группы «Донецкие новости»