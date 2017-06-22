В «ЛНР» будут выдавать «паспорта» «госслужащим» и россиянам. Главная

«ЛНР» упростила процедуру выдачи «паспортов». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «МВД ЛНР».

Так, «ЛНР» расширила перечень граждан, которые могут поучить «паспорт» в структурах организации: к уже существующим 6 категориям было добавлено еще 8. Среди них – «госслужащие», члены их семей, люди, которые по состоянию на 12 мая 2014 года отбывали наказание в местах лишения свободы в Луганской области или за ее пределами, граждане России и других государств, которые состояли или работают в «органах ЛНР» и не могут подтвердить свое гражданство, а также лица, имеющие особые заслуги перед «ЛНР».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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