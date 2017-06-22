Интернет-ассоциация Украины призывает отменить решение о блокировке интернет-ресурсов НКТ. Главная

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) призывает отменить решение Министерства информационной политики о блокировании интернет-ресурсов НКТ*. Об этом сказано в обращении ИнАУ в Министерство информационной политики, которое размещено на официальном сайте ассоциации.

В ИнАУ предупреждают об организационных и технических проблемах такого блокирования.

«В частности, такое распространение списка блокировки открывает возможность DDoS атак на критическую инфраструктуру страны», – отмечают в Интернет-ассоциации.

Представители ассоциации также заявляют о том, что Мининформполитики и СБУ не имеют формального права блокировки ресурсов в сети Интернет. Выдать указание о блокировании доступа к ресурсу Интернет может только суд, и только относительно ресурсов, распространяющих детскую порнографию (п.18 ст. 39 Закона «О телекоммуникациях»).

В ИнАУ также отмечают, что «дальнейшее расширение списка цензуры и создание украинского аналога Роскомнадзора толкает Украину с европейского пути на путь стран вроде России или Ирана».

Кроме того, в ассоциации отмечают, что для блокировки ресурсов потребуется установка провайдерами дорогостоящего оборудования.

«Установка системы DPI будет неподъемным для малых и большинства средних операторов (провайдеров), а также приведет к резкому замедлению и удорожанию услуг доступа к Сети. Но даже система DPI не способна фильтровать ресурсы, доступные по протоколу https, так как он использует шифрование трафика. DPI анализ https страниц требует установки каждым пользователем (!) сети государственного сертификата доверия, что полностью разрушит систему защиты трафика в Сети, которая в частности используется банками, транснациональными корпорациями, веб-магазинами и т.п. На разрушение этой системы не решились даже Россия и Китай», – отмечается в обращении.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинским властям территория

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