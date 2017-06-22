Соцпомощь малообеспеченным: Инструкция для жителей Донбасса и переселенцев. Главная

Как получить помощь малообеспеченным семьям в Украине, рассказала юрист Всеукраинского Благотворительного фонда «Горение» Яна Пиявская.

Малообеспеченной считается семья со среднемесячным общим доходом ниже прожиточного минимума для семьи, по уважительным или независимым от нее причинам.

Таким семьям предоставляется ежемесячная государственная социальная помощь. Предоставляют ее в размере, который зависит от величины среднемесячного совокупного дохода семьи.

Среднемесячный совокупный доход семьи исчисляют в среднем за месяц доход всех членов семьи из всех источников в течение 6 последних месяцев.

Прожиточный минимум с мая по ноябрь 2017 года:

дети до 6 лет – 1426 грн;

дети в возрасте от 6 до 18 лет – 1777 грн;

трудоспособные лица – 1684 грн;

лица, утратившие трудоспособность – 1312 грн.

В состав такой семьи входят:

супруги;

женщина и мужчина, которые проживают одной семьей, не состоят в браке, но имеют общих детей;

усыновленные дети в возрасте до 18 лет. Дети, которые учатся на дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях I-IV уровней аккредитации до 23 лет и не имеют собственных семей;

неженатые совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами с детства I и II групп или лицами с инвалидностью I группы, и живут вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа и жены, которые живут вместе с ними и находятся на их иждивении;

человек, который живет вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и ухаживает за ним.

Также в состав семьи входят дети, которые учатся на дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях I-IV уровней аккредитации до 23 лет и не имеют собственных семей, независимо от места проживания или регистрации.

Люди на полном государственном обеспечении в состав семьи не включаются.

Как подать заявление о предоставлении помощи.

Его подает уполномоченный представитель семьи в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту регистрации. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) подают такое заявление по месту фактического проживания.

К заявлению прилагаются:

документ, удостоверяющий личность;

справка о составе семьи;

декларация о доходах и имуществе всех членов семьи. В декларацию не включают государственную социальную помощь, субсидию за жилищно-коммунальные услуги, алименты, денежное обеспечение военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, которые принимают участие в антитеррористической операции;

справка о наличии и размере земельной доли, то есть пая;

справка установленной формы о непосредственном участии в АТО.

Назначение пособия. С месяца обращения, если поданы все необходимые документы. Решение о назначении государственной социальной помощи или об отказе в предоставлении принимается в течение 10 календарных дней. На следующий день помощь выдают уполномоченному представителю семьи. Решение об отказе должно быть мотивированным и содержать разъяснение порядка его обжалования.

Размер помощи. Это разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Помощь не может превышать 75% прожиточного минимума для семьи.

Помощь увеличивается на каждого ребенка в возрасте до 13 лет на 250 грн. Для ребенка в возрасте от 13 до 18 лет – на 500 грн. Но даже с учетом такого увеличения, она не может превышать прожиточный минимум для семьи.

Сроки. Пособие назначается на 6 месяцев. Одиноким нетрудоспособным лицам, которые не имеют источников для существования, ее могут назначить на срок признания лица нетрудоспособным. Одиночкам, которые достигли 65-летнего возраста и не имеют источников для существования, помощь могут назначить пожизненно.

Помощь не назначат в случаях, когда:

трудоспособные члены семьи не работают, не служат, не учатся на дневной форме в течение трех месяцев. Кроме людей, которые признаны безработными и по информации центра занятости не нарушают законодательство о занятости. Людей, которые ухаживают за детьми до достижения ими трех лет или детьми, которые нуждаются в уходе в течение времени, определенного в медицинском заключении врачебно-консультативной комиссии, но не более чем до достижения ими шестилетнего возраста. Людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I группы или детьми-инвалидами до 18 лет, за инвалидами II группы вследствие психического расстройства, а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста. Людей, которые предоставляют социальные услуги;

установлено, что малообеспеченная семья имеет дополнительные источники для существования. А также если кто-либо в течение 12 месяцев перед обращением купил услуги или товары на сумму, которая на время обращения 10-кратно превышает прожиточный минимум для семьи;

в собственности или владении семьи есть вторая квартира или дом, при условии, что общая площадь жилья превышает 21 кв. м на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью. Или когда есть более одного автомобиля.

Помощь могут уменьшить на 50%, если семья не использует возможности нахождения дополнительных источников для существования.

Выплата. Раз в месяц по месту жительства уполномоченного представителя. Помощь выплачивают государственные предприятия связи или перечисляют на лицевой счет уполномоченного представителя.

Помощь, не полученную своевременно по вине семьи, можно получить в следующем месяце, но не позднее месяца после окончания срока ее назначения. Задержки со стороны государственного органа не допускаются. При переезде семьи, выплата по прежнему месту жительства прекращается.

Фото из открытых источников

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