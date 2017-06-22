500 военных покончили жизнь самоубийством за время АТО, – Аваков . Главная

500 военных покончили жизнь самоубийством за время проведения АТО. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Украинская правда».

Он отметил, что с начала боевых действий на востоке Украины военной прокуратурой было зарегистрировано около 500 случаев суицидов среди участников АТО. Аваков также уточнил, что большинство военных после завершения участия в боевых действиях имеют проблемы со здоровьем.

«Общепризнанный международный стандарт по военным конфликтам – 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы, а у около трети диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства», – отмечает он.

По данным министра, в середине июня 2017 года 280,5 тыс. человек имеют статус участников боевых действий. Это только те, кто оформил документы официально, то есть, далеко не все. И это – почти 0,7% населения страны.

Министр назвал ключевой задачей преодоление последствий военного посттравматического синдрома после окончания военных действий, как среди участников АТО, так и среди мирных жителей.

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