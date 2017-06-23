Украинцы смогут смотреть аналоговое телевидение еще год. Главная

Национальная комиссия регулирования в сфере связи и информации продлила до 30 июля 2018 года использование технологии аналогового эфирного телевидения. Об этом говорится на сайте НКРСИ.
«Рассмотрев проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины", оставленный Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Комиссия согласовала его без замечаний. Предложенные изменения касаются вопросов продления до 30 июня 2018 использования радиотехнологии "Аналоговое телевещание" в Украине», – сообщается в НКРСИ.
Отметим, что остановить использование аналоговой технологии телерадиовещания в Украине планировалось 30 июня 2017 года.
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