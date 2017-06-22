В «ДНР» не способны контролировать ситуацию и подчиненных, – Хуг. Главная

Нападение в «ДНР» на патруль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Ясиноватой объясняется неспособностью руководства «республики» контролировать «своих людей». Об этом в Донецке заявил первый заместитель главы ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает« УНИАН ».

«Абсолютно неприемлемым является тот факт, что так называемая "ДНР" не способна осуществлять контроль в этом районе или не желает контролировать своих людей», – заявил Хуг.

При этом Хуг подчеркнул, что «они безоговорочно поставили подпись, чтобы дать возможность этой Миссии работать в безопасности на этой территории».

«И мы призывали и будем продолжать призывать тех, кто осуществляет фактический контроль, принять меры, чтобы те, кто совершил это агрессивный акт, были привлечены к ответственности», – подчеркнул Хуг.

Вместе с тем он отметил, что Миссия хотела бы увидеть практические меры, которые бы продемонстрировали желание со стороны «ДНР» «серьезно относиться к своим обязательствам [по выполнению Минских соглашений]».

Напомним, что в «ДНР» напали на безоружных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Инцидент произошел 20 июня под Ясиноватой, в сторону двух патрулей Миссии был открыт огонь.

Читайте также: