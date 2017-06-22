В Днепре за георгиевскую ленточку оштрафовали женщину. Главная

В Днепре полицейские наложили штраф на женщину за георгиевскую ленту. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Правоохранители сообщают, что во время массового мероприятия, посвященного Дню скорби и памяти жертв войны, у женщины изъята георгиевская ленточка. На месте происшествия полицейские составили административный протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты).

Напомним, 16 мая Верховная Рада поддержала законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» (№2031-VIII). Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Читайте также: