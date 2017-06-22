«Паспорт ДНР» не для всех: «Ополченцу» третий раз отказали в выдаче. Главная

Гражданин России Евгений Крыжин (на фото), который воюет на стороне «ДНР» в Горловке, третий раз получил отказ в получении «паспорта ДНР». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Сотрудница отдела по работе с иностранными гражданами миграционной службы МВД ДНР, рассмотрев представленные документы, не находит законных оснований для нахождения меня на территории ДНР. Ну, то есть служить по уже второму контракту я могу, а находиться на территории республики – зась», – написал он.
В своем сообщении он отмечает, что обращался в «паспортный стол» еще два раза, т. к. были проблемы в документах. «Вы поймите нас правильно – мы работаем по украинскому!!! законодательству, так что подавайте, Евгений Владимирович, документы по новой», – уточнил Крыжин.
При этом он отметил, что судиться не будет. «Это против моих принципов – выпрашивать у чиновной братии, потерявшей берега, то, что мною заслужено. Заслужено ровно так же, как другими российскими добровольцами, служащими, служившими и погибшими за республику. Спасибо, миграционная служба МВД ДНР, за то, что показала путинскому оккупанту его место», – пишет россиянин
Резюмировал свой пост Крыжин обращением к «главе ДНР». «Александр Владимирович, как так получилось, что миграционная служба МВД ДНР в вопросах выдачи паспортов руководствуется неким украинским законодательством, а не подписанным Вами 12.12.2016 г. Постановлением №1-13 об утверждении Положения о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики?», – риторически констатирует он.
Как сообщалось ранее, в «ДНР» отдельным лицам отказывают в выдаче «паспорта», т.к. основным фактором является наличие прописки на территории «республики». Например, в получении «документа» отказано даже экс-лидерам «ДНР» – Андрею Пургину (бывший председатель «народного совета ДНР») и Константину Долгову (бывший харьковский журналист, в 2015 году – представитель «министерства иностранных дел ДНР» в России).
Напомним, 18 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В тексте указа отмечено, что эти меры временные и вводятся до «политического урегулирования» на востоке Украины.
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