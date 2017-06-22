В разрушенной школе Марьинки сыграли в футбол (Фото). Главная

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) состоялся матч украинских футболистов, военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Провели символический поединок для поднятия боевого духа в пригороде неподконтрольного Донецка Артем Федецкий, главный тренер молодежной команды «Карпат U-19» Андрей Тлумак и легенда львовского футбола, бывший игрок «Карпат» Михаил Кополовец.

Спортивный поединок проходил в полуразрушенном спортзале на позиции «Интернат». «Бывшая школа находится на передовой и под постоянным огнем, обстреливают наших защитников из соседних терриконов», – говорится в сообщении.

«Мы сыграли в футбол фактически в Донецке. Конечно, не лучшее футбольное поле, но мы чувствуем себя в полной безопасности», – рассказал после матча Артем Федецкий.

Фото пресс-службы Государственной пограничной службы Украины

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