Только 2,5% жителей Востока Украины имеют загранпаспорт, – опрос. Главная

Загранпаспорт сейчас имеют 34% населения Украины (в мае 2016 года – 30%). Среди них 7% имеют новый биометрический загранпаспорт, 8,5% – старый загранпаспорт с действующими шенгенскими визами и 20% – старый загранпаспорт без действительных шенгенских виз. Таковы результаты исследования, проведенного в марте Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Так, больше всего биометрических паспортов имеют жители кападной Украины (11%) и молодежь в возрасте до 30 лет (12%), меньше всего – жители Востока (2,5%) и люди старше 60 лет (2%).

Среди тех, кто не имеет биометрический паспорт:

7% собираются оформить его в этом году,

28% тоже готовятся заказать его изготовление, но позже,

45% вообще не настроены его получать,

13% не решили, он им нужен.

Наибольшая разница как в наличии загранпаспорта, так и в намерении его получить – возрастная: среди поколения старше 60 лет 84% не имеют никакого загранпаспорта и 78% не намерены его заказывать.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в 2013-2016 гг. Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.

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