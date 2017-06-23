Россияне просят убежища в Украине. Главная

Около 100 граждан России попросили об убежище в Украине за последний год. Об этом заявила директор Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко, передает «Радио Свобода».

«Если мы говорим о гражданах Российской Федерации, то это те, которые поддерживали события на Майдане, поддерживали независимость Украины, некоторые из них отстаивали независимость Украины с оружием в руках на Востоке в зоне проведения антитеррористической операции и теперь остались в Украине, поскольку понимают, что не могут вернуться на территорию России. Также граждане Российской Федерации, являющиеся известными блогерами, журналистами, политическими деятелями, которые поддерживают оппозиционные силы на территории России. Начиная с этого года, мы наблюдаем тенденцию к значительному увеличению числа именно граждан России, приезжающих в Украину по политическим убеждениям и за преследования», – сказала Наталья Науменко.

По ее словам, в Украине также наблюдается тенденция к росту числа граждан из Сирии, которые просят об убежище в Украине.

Как говорится в отчете Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН), всего в нашей стране насчитывается 3 тыс. 302 беженцев и лиц, которым предоставлена ​​дополнительная защита. Кроме того, еще более 6 тыс. 500 человек ожидают статуса беженца или на дополнительную защиту (по данным на 1 января 2017 года).

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