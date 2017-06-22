Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня. Главная

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Наталья: «13:05. На ДНР в сторону Бахмута как обычно светопредставление. Движения ноль, стоим в льготе за час на одну машину подъехали. Общая – глухо».

КПВВ «Марьинка»:

Елена: «11:48. Пешая в сторону Донецка за навесы».

Дмитрий: «13:50. Ехали три часа назад, в сторону Курахово очередь была до ставка и пеших тоже много».

КПВВ «Новотроицкое»:

Валерий: «10:51. На Еленовке в Мариуполь очередь за церковью, на Донецк машин 20, Новотроицк – все авто на посту, на Перлыне пешая в Мариуполь около 120 чел».

Карина: «Ехали из Мариуполя в Донецк. На Новотроицком были в 10:15, прошли все украинские БП в 10:40. В очередь на Еленовке встали в 11:00. До БП было метров 50. Еленовку проехали в 12:00. Очередь на Еленовке в сторону Мариуполя – 215 машин + примерно 40 машин в льготной очереди».

Читайте также: