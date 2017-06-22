Всемирный банк профинансирует помощь переселенцам. Главная

В Днепре заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука провел всеукраинский обучающий тренинг для представителей местных громад и органов власти по подготовке субпроектных предложений к реализации гранта Всемирного банка «Преодоление последствий конфликта, пилотный проект по восстановлению и развитию способностей», сообщила пресс-служба МинВОТ.

«У Всемирного банка есть финансовый ресурс, который они готовы вложить в украинские проекты для преодоления последствий конфликта. Мы ищем качественные проекты с соответствующей документацией. Вероятно, уже в августе мы сможем рассматривать возможность воплощения их в жизнь», – отметил Георгий Тука.

Он также сообщил, что с проблемой отсутствия качественной проектной документации он столкнулся еще работая председателем Луганской областной военно-гражданской администрации. «Работая на Луганщине, я столкнулся с неожиданной ситуацией – мне несколько раз в день передавали просьбу местных органов власти на финансирование различных объектов. Все суммы доходили до миллиона, но фактически не было проектных обоснований. Я быстро остановил этот процесс. Хотите восстановить школу? Дайте проект. Эта проблема характерна для всей страны», – добавил Георгий Тука.

Проект Всемирного банка охватывает Николаевскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. Планируется финансирование 8-12 проектов на сумму каждый по 100-400 тыс. долларов. МинВОТ будет выступать координатором проектов, участвовать в отборе, осуществлять контроль за реализацией.

«Нас интересуют проекты, направленные на нужды внутренне перемещенных лиц, принимающего населения громад и ветеранов АТО. Приоритет будут иметь инновационные решения, масштаб которых можно увеличить за международное или государственное финансирование, а возможно и продолжить. Старт подачи заявок мы объявим на сайте МинВОТ в начале июля. Затем дадим 4-5 недель на период подачи заявок. Конкурсная комиссия МинВОТ и специалистов Всемирного банка во второй половине августа-первой половине сентября определится с победителями. Срок реализации проектов – с октября 2017 по май 2019 годов», – отметил координатор субпроектов Всемирного банка, консультант МинВОТ Зураб Маисурадзе.

Фото пресс-службы МинВОТ

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