Художник из Славянска нарисует в Днепре мурал о защите природы (Фото). Новости

Художник из Славянска (Донецкая обл.) Илья Кудиненко первым начал рисовать мурал на фестивале стрит-арта Mural Fest Dnipro в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегического развития и инвестиций Днепра.

Он – исполнитель нескольких «громких» муралов в Северодонецке. На одном из них изображена украинская девушка, одетая в вышиванку с птичкой в ​​руке на опушке сказочного зимнего леса.

На проспекте Героев, 12 Илья Кудиненко рисует знаменитую птицу, которая относится к вымирающей популяции. Перелетная птица – ходулочник (himantopus) занесена в Красную книгу Украины.

Сюжет посвящен защите окружающей среды. Идейное начало композиции – образ птицы, изображение которой представлено в трехчетвертном развороте. Применение такого эффекта создает иллюзию ныряния в космическое пространство. Космос символизирует загадку и непознанное. На эскизе космическое пространство обрамлено черно-белым орнаментом, контрастирует с цветным рисунком. Этот орнамент символизирует деятельность человека, как своеобразный мифологический прототип партии в шахматы, которую играют люди с природой. Композиционный центр – это птица, символическое олицетворение человечества, которое, в свою очередь, нарушая естественный баланс, уничтожает себя самостоятельно. Птичка зависает между двумя мирами – реальностью и забвением, как бы говоря: «Быть или не быть».

Главная цель мурала – переосмыслить городскую среду, вызвать резонанс среди общественности.

На создание этого мурала уйдет 300 банок краски и 2 недели работы.

Помимо этого, Илья Кудиненко поучаствует в создании еще двух арт-объектов в Днепре, один из которых – коллективный рисунок всех участников.

Первый фестиваль стрит-арта Mural Fest Dnipro продлится до 23 июля. Художники из Мариуполя, Славянска, Одессы, Львова и Киева будут создавать муралы на многоэтажках города. Как отметили организаторы, мероприятие проводят «в рамках стратегии развития инфраструктуры».

Как сообщалось ранее, рисунок площадью 100 кв. м на философскую тематику «Бессмертие» на фестивале создает команда художников из Мариуполя.

Фото: Facebook/ Департамент стратегического развития и инвестиций Днепра

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