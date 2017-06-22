Список обмена пленными до конца не согласовали, – Кучма. Главная

В течение недели должна решиться проблема развода сил в Станице Луганской. Об этом на международном форуме «Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора» заявил второй президент независимой Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает «Сегодня.ua».

«Опять договорились, что за следующие 7 дней мы решим проблему (развода сторон – авт.) в Станице Луганской. Стратегически там нет никакой проблемы с точки зрения военной. А дальше там должны быть следующие три пункта (точки развода – авт.)», – заявил Кучма, комментируя вчерашнее заседание ТКГ в Минске.

По его словам, также не до конца согласовали списки обмена пленными.

«Но процесс верификации завершили, все с этим согласились. Вы знаете, что до этого та сторона ни в каком случае не соглашалась. Но есть разногласия в списках. Разногласия там совсем, так сказать, 5-6 человек. Но всегда даже маленькие разногласия создают проблемы. У нас с украинской стороны никаких проблем. У них там на 15 человек больше в их списке, чем мы здесь их удерживаем. Договорились, что на следующей встрече, которая будет 5 июля, мы эту проблему должны решить и начать процесс обмена», – подытожил Кучма.

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