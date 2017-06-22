Жителю Луганщины, стрелявшему в соседей, грозит пожизненное. Главная

В селе Старый Айдар (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) 69-летнему мужчине, совершившему покушение на убийство двух лиц, сообщено о подозрении. Об этом информирует прокуратура Луганской области.

Житель села Старый Айдар во время конфликта с соседями совершил 5 выстрелов из огнестрельного оружия, тяжело ранив семейную пару. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась в больнице Счастья.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, «злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Напомним, 19 июня в Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение из больницы Счастья о том, что в медучреждение госпитализирована 62-летняя жительница села с проникающим огнестрельным ранением брюшной полости, открытой черепно-мозговой травмой, огнестрельным ранением теменной области. Она от полученных ранений скончалась в больнице. Ее 60-летнего муж доставлен с проникающим огнестрельным ранением брюшной полости. Он находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Сотрудниками полиции установлено, что конфликт между потерпевшими и их 69-летним соседом произошел из-за разделения границы между огородами их домовладений.

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