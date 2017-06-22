А долг и ныне там: Власти Луганщины озвучили сроки погашения 3 млн грн по воде за электроэнергию. Главная

Текущий долг в 3 млн грн КСП «Лисичанскводоканал» перед ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) погасят к концу этой недели. Об этом рассказал заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко (на фото).

Он пообещал, что 2 млн грн облгосадминистрация перечислит на счета ЛЭО к 23 июня. «Городские власти Лисичанска и областная администрация в рамках достигнутых договоренностей по выделению ЛЭО денежных средств проводит свои мероприятия. Это немного затягивается юридически, но примерно мы ожидаем, что мэрия Лисичанска проплатит 1 млн грн 20 числа и к концу недели областная администрация также выделит обещанные 2 млн грн», – сказал Юрий Клименко.

Как сообщалось ранее, ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) 29 мая отключило от электроснабжения 2 насосные станции КСП «Лисичанскводоканал». Без воды остались густонаселенные южные районы города. Причина – долги водников за электроэнергию. Так, КСП «Лисичанскводоканал» задолжало за электроэнергию уже 130 млн грн. По данным Лисичанского горсовета, на 1 января 2016 года население города составляло 116 тыс. человек.

В ночь на 8 июня подача воды в Лисичанск была возобновлена.

Напомним, что руководитель Военно-гражданской администрации городов Лисичанск, Новодружеск и Приволье Виталий Шведов предупреждал, что подача воды в Лисичанск может быть прекращена в ближайшие выходные.

Источник: ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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