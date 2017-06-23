Купаться в водоемах Луганщины опасно (Фото). Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) в водоемах превышен показатель микробного загрязнения. Несмотря на запрет, люди продолжают купаться в реках и озерах. Говорят, что нет места, где можно отдохнуть на пляже и искупаться, а ездить куда-то – дорого.

По словам северодончан, запретить купаться дело не хитрое – лучше бы очистили водоемы.

«На озере Чистом дети учатся выживать», – шутит северодончанка Татьяна. Она часто отдыхает здесь с 9-летним сыном, и хотя переживает, не в силах отказать ребенку купаться в жару.

«Много озер, а возможности покупаться нет», – сетует и отдыхающая Анна.

«Хочется, чтобы мэр города обратил внимание на это озеро. Столько детей купается в грязной воде», – высказывает мнение и отдыхающая Алена.

К властям города обращаются не только северодончане. Областная госпотребслужба второй год тоже просит мэрию очистить озера и облагородить пляжи. Но пока все остается по-старому. «Мы пишем письма и в Северодонецкий городской совет, и в Рубежанский, и Лисичанский», – говорит и. о. начальника Госпотребслужбы в Луганской области Рита Холоденко.

В свою очередь в санэпидемстанции отмечают, что вода действительно загрязнена: водоемы Луганщины кишат микробами, заразными бактериями и фекалиями. Показатели превышают нормы на 10-20%.

По объяснению спасателей Луганщины, купаться запрещено, поскольку дно не обследовано и пляжи не проверены. Сотрудники ГСЧС подчеркивают: чистая вода не единственное условие хорошего пляжа. Должно быть чистое дно – без колюще-режущих предметов. Также следует разместить пост с водолазом и медсестрой, чтобы в случае необходимости, спасти утопающего.

Инженер по профилактической работе спасательной водолазной службы Станислав Данилов отмечает, что частая причина гибели – неумеренное потребление спиртного и растерянность, когда человек не смог себя контролировать.

Спасатели подытоживают, что безопасных мест, пригодных для купания, всего два: это база отдыха «Кривенькое» и пляж «Песочный» в Рубежном.

Источник: ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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