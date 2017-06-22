В Северодонецке озера дольют водой. Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) планируется возобновить искусственное заполнение водой озер города. Об этом сообщил заместитель городского головы Северодонецка Алексей Ярош.

Буквально на следующей неделе воду подкачают в озеро Парковое, а с начала июля — озеро Чистое.

«С первой недели июля будет подкачка в озеро Чистое, а на следующей неделе мы опять возобновляем подкачку в озеро Парковое», — сказал Алексей Ярош.

По его словам, местная власть планирует реализовать проект по приведению озер города в надлежащее состояние, который будет рассмотрен депутатами на сессии.

Напомним, что в Рубежном (Луганская обл.) открыли современный пляж на микрорайоне Южный.

По материалам: ТК «ЛОТ»