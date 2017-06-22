Помоги себе сам: Как переселенцы ищут и находят работу. Главная

С начала проведения АТО с временно неподконтрольных украинской власти территорий Луганской и Донецкой областей в Харьков выехало около 200 тыс. человек. Люди вынуждены были оставить все и начать жизнь заново. Переселенцы каждый по-своему решал проблему трудоустройства.

Юрий из Горловки (НКТ*, Донецкая обл) объездил практически все города Украины. Открыл свою полиграфическую фирму. Бизнес организовал на грантовые деньги. «Выиграть грант – тяжело. Это дипломный проект экономического вуза. Надо взять какое-то предприятие, все рассчитать, чтобы получить под него деньги», – говорит переселенец.

Грантовый бизнес находится под жестким контролем доноров. «Как минимум в течение года мы их обязаны мониторить. Они приезжают к нам на встречи, на тренинги по улучшению ведения бизнеса. Люди не пропадают. Я с уверенностью говорю – 95% с нами на связи всегда», – объясняет руководитель общественно организации «Путь к жизни» Яна Шарун.

Переселенка из Первомайска (НКТ, Луганская обл.) Валентина – волонтер в арт-центре. До приезда в Харьков она с мужем жила в Киеве. Найти работу там не удалось. Обращались с центры занятости, но им не помогли. «Нам не отказывали, нас просто подводили к тому, чтобы мы работу искали сами», – отмечает Валентина.

Каждый пятый переселенец обращался за помощью в Центры занятости. Самая незащищенная категория – люди предпенсионного возраста. «Стараемся именно для этой категории реализовывать ряд программ, таких как компенсация единого социального взноса. Если есть необходимость, мы проводим обучение. Например, сейчас ряд лиц обучаются на операторов котельной», – сообщил заместитель директора Харьковского областного центра занятости Анатолий Толстых.

Алексей через Центр занятости взял на работу двух переселенцев из Счастье (Новоайдарский р-н, Луганская обл.). Один из них предпенсионного возраста. «Человек знает свое дело. Он работал прапорщиком-логистом. Побывал в каждой республике Советского союза и сможет мне помочь в продвижении бизнеса», – рассказал работодатель.

Молодежь имеет больше шансов найти работу. Рынок труда вынуждает их постоянно развиваться. «Записался на курсы по правильному составлению бизнес-планов. Я хочу составить бизнес-план на кофейню», – говорит переселенец, который работает бариста, Павел.

Несмотря на большую разницу в возрасте, каждый переселенец ищет работу и возможность начать жизнь заново.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Источник: ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Фото из открытых источников

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