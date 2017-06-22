В Северодонецке на пожаре погиб ребенок. Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) в результате пожара в многоэтажном доме погиб 12-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.

Трагедия произошла сегодня утром, 22 июня, в квартире многоэтажного дома по ул. Гагарина.

«22 июня в 9:31 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по адресу: г. Северодонецк, ул. Гагарина, горит квартира. По указанному адресу немедленно выехал дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, который, проведя разведку, установил, что в одной из комнат квартиры на четвертом этаже жилого многоэтажного дома горит матрас и одеяло», – сообщили в пресс-службе.

Спасатели также отметили, что до прибытия огнеборцев, сосед, который увидел дым из окон, помог выйти из квартиры хозяйке и одному ребенку и бросился спасать второго ребенка, который, по словам хозяйки, находился в одной из комнат.

«К сожалению, выяснилось, что ребенок 2005 года рождения, был уже без признаков жизни. Пожарные вынесли на чистый воздух женщину, которая находилась в шоковом состоянии и спасенного ребенка, и передали их специалистам скорой медицинской службы. Пожар локализован в 09:58 и ликвидирован в 10:09», – резюмировали в ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба ГСЧС Украины в Луганской области