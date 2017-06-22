Пропавшую Алину Васютину ищут полицейские, Нацгвардия, спасатели и водолазы (Фото). Главная

На Донетчине третий день продолжаются поиски пропавшей в Горняке 6-летней Алины Васютиной. Сегодня, 22 июня, к 200 правоохранителям присоединились еще 100 нацгвардейцев, 30 сотрудников ГСЧС и водолазы, которые обследуют все водоемы в городе и за его пределами. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Третий день поисков, которые продолжаются круглосуточно с 19 июня, начался с того, что правоохранители вместе с бойцами Нацгвардии выстроились в цепь и начали повторно проверять каждый квадрат местности: поля, лесополосы, заброшенные помещения, болотистые участки и камыш вблизи водоемов, терриконы, шахты, железнодорожные остановки и все другие места, где может находиться ребенок.

Всего к поисковым мероприятиям привлечено около 200 сотрудников из всех отделов полиции области. Сегодня на помощь правоохранителям прибыли еще 100 бойцов Национальной гвардии Украины, дополнительные силы из числа работников ГСЧС и водолазы.

На территории города и за его пределами расположены четыре водохранилища, которые тщательно проверяются водолазами с привлечением специальной поисковой техники.

В городе продолжает работать оперативный штаб. Полицейские продолжают патрулировать город, проверять дома, опрашивать местных и останавливать все автомобили, выезжающие или въезжающие в город.

Васютина Алина Александровна 09.09.2010 года рождения.

Приметы: рост – 110 см, светлые волосы, среднего телосложения, круглое лицо, голубые глаза, курносый нос, пухлые губы, на пояснице родинка в форме сердца, имеет дефект речи, была одета в разноцветную футболку, бриджи темного цвета, разноцветные шлепанцы.

Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении ребенка, обращаться на линию 102.

Фото: пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области

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