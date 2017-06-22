На Донбассе найдены выпрыгивающие мины (Фото) . Главная

На Донбассе обнаружены боеприпасы, которые не находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня, 22 июня, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, в Луганской области найдены противопехотные прыгающие мины ОЗМ-72* и снаряды. «Вблизи Сватово обнаружено шесть противопехотных прыгающих мин ОЗМ-72, а также артиллерийский и танковый снаряд», — говорится в сообщении.

А на Донетчине обнаружены выстрелы к пушке, которые были выпущены в 2008 году и никогда не были на вооружении Вооруженных Сил Украины. «На месте обстрела поселка Новолуганское Донецкой области правоохранители обнаружили 30-миллиметровый выстрел к пушке с БМП-2. По заключению экспертов, выстрел изготовлен в 2008 году и не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Боеприпасы переданы для уничтожения одному из подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В обоих случаях продолжаются неотложные следственные действия.

Фото пресс-центра СБУ

* ОЗМ-72 — противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения. Разработана в СССР. Расшифровывается как осколочная заградительная мина. Свое происхождение ведет от немецкой выпрыгивающей мины SMI-44 времен Второй мировой войны.