Кучма не видит смысла в изменении формата переговоров по Донбассу. Главная

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма считает, что расширение формата Минского процесса не приведет к разрешению ситуации. Об этом Леонид Кучма заявил сегодня, 22 июня, в ходе Балтийско-Черноморского форума «Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора», передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня много слышно: давайте сменим формат, давайте еще кого-то добавим. Что с того? От количества ничего не изменится. Я еще раз хочу сказать: зависит все только от одного человека – Путина. А хочет ли он что-то менять? Разве мы что-то видим?», – сказал Кучма.

По словам Кучмы, санкции со стороны ЕС ведут к потерям в российской экономике, но вместе с тем и к замещению определенных товаров и ресурсов.

«Мы надеемся сегодня на США, в этой ситуации действительно они могут сыграть решающую роль. Давайте надеяться на них, иначе только на Бога», – добавил он.