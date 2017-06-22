На Донетчине под суд идет организатор «референдума-2014». Главная

Бывшую заместителяу главы Лиманской (ранее — Краснолиманской) участковой избирательной комиссии будут судить за организацию в 2014 году незаконного референдума о признании «государственного суверенитета ДНР». Об этом сегодня, 21 июня, сообщил пресс-центр СБУ.

Служба безопасности Украины сообщила женщине о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. «В 2014 году женщина, находясь в должности, активно участвовала в организации и проведении в Лимане незаконного референдума о признании государственного суверенитета так называемой "ДНР"», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.

Кроме того, сотрудники спецслужбы ознакомили с обвинительными актами еще двух жителей Лимана, которые также активно способствовали проведению незаконного «референдума». Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. «Процессуальные документы переданы в суд», — уточняется в сообщении.