Турчинов предлагает тщательно проверять получателей биометрических паспортов с неподконтрольного Донбасса. Главная

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выступает за тщательную проверку всех желающих получить биометрический паспорт, которые прибывают с неподконтрольных украинским властям территорий, передает пресс-служба СНБО.
По данным Турчинова, после начала действия безвизового режима Украины с ЕС значительно увеличилось количество желающих получить биометрические паспорта из Крыма и с территории неподконтрольного Донбасса.
«В то же время, не имея доступа к архивам, которые остались на оккупированных территориях, возникает опасность, что под видом украинских граждан с оккупированных территорий, доступ к безвизовому режиму могут получить сепаратисты, граждане другой страны, террористы или представители российских спецслужб», – заявил Турчинов.
Турчинов выступает за изменения в законодательстве, которые позволят проводить очень тщательную проверку граждан, прибывающих с неподконтрольных территорий.
«Именно поэтому для недопущения подобного, необходимо внести изменения в действующее законодательство, что позволит осуществлять очень тщательную проверку граждан, прибывающих с оккупированных территорий для получения биометрического паспорта. В случае выявления несоответствия представленных данных, таким гражданам должно быть отказано в получении биометрического паспорта», – сказал секретарь СНБО.
По этому поводу Турчинов провел совещание с руководителями МВД, Миграционной службы, СБУ, пограничниками. Он сообщил, что для правового урегулирования этого вопроса был подготовлен соответствующий законопроект, «который разработан народными депутатами-членами парламентской коалиции и в ближайшее время должен быть внесен в ВРУ».
«Вместе с тем, очень важно принять этот необходимый для обеспечения безопасности Украины и Европы закон, еще до начала очередных каникул», – подчеркнул Турчинов.
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