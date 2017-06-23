Депутаты забраковали распятую ласточку на флаге Покровска (Фото) . Главная

22 июня на сессии Покровского городского совета забраковали изображение ласточки на проекте герба и флага Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.).

Одобренные конкурсной комиссией эскизы презентовал заместитель Покровского городского головы Юрий Третяк. Рассказав о значении каждого элемента, заммэра отдельно остановился на фигуре летящей ласточки, предварительно объяснив, что геральдические нормы допускают присутствие на гербе представителей местной фауны и флоры.

«На среднем поясе щита – ласточка, летящая вверх и навстречу, то есть изображенная со стороны груди. Она символизирует добрую новость, счастье, надежду, новое начало, возрождение, благотворное влияние, радость и восход солнца», – объяснил Юрий Васильевич. И добавил, что если бы ласточка была нарисована со спины, она считалась бы улетающей и означала норовистость и отторжение.

«В древнеславянских песнях ласточка часто уподобляется Божьей Матери. В славянском фольклоре считается, что она своим щебетанием славит Бога. Много легенд связывает ласточку с христианскими символами. Также она является символом "Щедрика" Николая Леонтовича. Есть много высказываний, что свою работу над "Щедриком" он начал именно тут, в Гришино», – продолжил приводить доводы Юрий Третяк.

В ходе обсуждения геральдики депутат Юрий Блудилин отметил, что на гербе не отражены ни шахтерский труд, ни сельское хозяйство в виде пшеничного колоса, ни промышленность в образе молота или шестеренки.

Юрий Третяк пояснил, что современные геральдические нормы не допускают изображения каких-либо технических объектов или сооружений, не связанных с основанием населенного пункта или его историческими достижениями. А по поводу отсутствия колосков отметил: «Вот когда будем объединенной громадой, тогда к обрамлению можно будет добавить так называемый "большой герб". Но мы город, а не район, и не занимаемся сельским хозяйством».

Несмотря на подробные объяснения по поводу ласточки, больше всего претензий было именно к ней. «Ласточка какая-то неживая, словно распятая», – посетовала присутствовавшая на сессии активистка Ольга Квитка. Депутат Владимир Марин тоже отметил, что настоящая ласточка выглядит совсем не так, а от самого герба веет средневековьем.

Руководство города и горсовета пытались убедить депутатов поддержать предложенный вариант. Мол, работа над городской символикой ведется более полугода, на конкурс было подано свыше 30 проектов – но либо с грубыми нарушениями геральдических правил, либо с «притянутыми за уши» элементами, никак не связанными с Покровском. Во-вторых, конкурсный отбор проводили краеведы и историки с учетом требований геральдики, а если прислушиваться к каждому дилетанту, работа над проектом не закончится никогда. На это депутаты возразили, что уважают мнение специалистов, но пожелания жителей города тоже нужно учесть.

В итоге принятие решения по вопросу об эскизах герба и флага Покровска решили отложить. Кстати, большинство выступающих сошлись на том, что ласточку все-таки стоит доработать.

Источник: ТК «Орбита»