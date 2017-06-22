В Мариуполе шести жителям купят жилье. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) шести местным жителям выдадут материальную компенсацию на покупку жилья. Об этом сегодня, 22 июня, сообщил начальник департамента административных услуг Андрей Ремпель.

На заседании исполкома Мариупольского городского совета утвердили состав комиссии по рассмотрению заявлений семей погибших и лиц с инвалидностью.

По словам Андрея Ремпеля, из претендующих на компенсацию на учете в Управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН) состоят три семьи погибших участников АТО и еще три лица с инвалидностью II группы. «По факту на квартирном учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий состоят два инвалида II группы. Один – по Приморскому, второй – по Левобережному УТСЗН», – сообщил Андрей Ремпель.

Именно на УТСЗН возложена ответственность проверки данных, после чего Ощадбанк перечислит средства для денежной компенсации.

Максимальный размер денежных средств, который выделяется на приобретения жилья, по Мариуполю составит 15 тыс. 150 грн за 1 кв. м. «Это вполне достаточно, чтобы купить жилье в Мариуполе», – заявил Андрей Ремпель.

К слову, сегодня на заседании исполкома рассмотрели более 10 квартирных вопросов. По информации начальника управления городского имущества Александра Добровольского, вопросы предоставления жилья не рассматривались 4 месяца и на нынешнее заседание исполкома их накопилось очень много.

Источник: Сайт города Мариуполя

Фото из открытых источников

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