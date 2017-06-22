Война на Донбассе больше всего тревожит украинцев, — опрос . Новости

Абсолютное большинство украинцев обеспокоены войной на востоке Украины. Таковы результаты опубликованного сегодня, 22 июня, исследования Киевского международного института социологии (КМИС), который опросил людей на предмет их озабоченности общественными проблемами.

Как показали результаты опроса, на первое место большинство опрошенных (72%) поставили тему войны на востоке Украины. Также среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев, оказались уровень жизни (60%), экономическая ситуация (47%) и безопасность Украины (21%).

Из всех проблем, указанных в вопросе, менее всего украинцев сегодня беспокоит статус русского языка в Украине (1%) и отношения между гражданами Украины разных национальностей (2%).

«По сравнению с 2016 годом, уровень озабоченности граждан общественными проблемами мало изменился, но украинцев несколько меньше стали беспокоить отношения с Россией и преступность», – уточняют исследователи.

Опрос проводился с 20 по 29 мая 2017 года. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.