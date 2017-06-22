В урегулировании конфликта на Донбассе сдвигов не будет до выборов в России и Германии, – Кучма. Главная

Серьезных сдвигов в урегулировании конфликта в Донбассе до выборов в Германии и России не будет. Такое мнение журналистам высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кучма, передает «УНН».

«Пришел новый человек в Елисейский дворец, и мы видим по всем его заявлениям, что он хочет этот процесс сдвинуть с места. Посмотрим. Если они вместе будут с Меркель встречаться в таком плане, как они уже встречались и договорились, то я убежден, что какие-то подвижки будут. Но у меня убеждение, что до выборов в Германии и до выборов в России никаких серьезных сдвигов не будет», – сказал Кучма.

При этом он отметил, что ответственность за то, что конфликт на востоке Украины до сих пор не урегулирован, лежит и на Германии, и на Франции, и на России, ведь нормандская четверка не принимает решений во время своих собраний.

«Чтобы та "нормандская четверка", которая сегодня существует, собиралась и принимала решения. Несколько раз они собирались в Берлине и в Париже. И что? Ни разу не вышли к прессе даже вместе. Поэтому ответственность лежит и на Германии и на Франции, и, соответственно, на России», – сказал экс-президент Украины.