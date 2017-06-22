Переселенцам в Покровске отказали в соцпомощи. Главная

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) сегодня, 22 июня, состоялось очередное заседание комиссии по вопросам назначения/возобновления социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Ряд ВПЛ оставили без выплат.

По данным Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН), всего было рассмотрено 292 дела переселенцев, отказано в получении госпомощи – 135 ВПЛ.

Напомним, что основными задачами комиссии является рассмотрение заявлений по вопросам назначения/восстановление всех видов социальных пособий и компенсаций, пенсий, субсидий и предоставления социальных услуг за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Фото из открытых источников

Источник: ДДК

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