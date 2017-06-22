В неподконтрольном Луганске нет денег на ремонт насосной станции. Главная

Для улучшения водоснабжения неподконтрольного Луганска необходимо восстановление насосной станции в Каменнобродском районе города. Об этом сообщил «глава администрации» Луганска.
По его словам, в прошлом году были начаты масштабные работы по возобновлению работы бывшей второй насосной станции. Был выполнен большой объем работы, но сегодня в этом направлении прекратилось финансирование. И теперь ее не могут доделать до конца.
Отмечается, что ремонт станции запланирован на этот год. «Глава администрации» Луганска выразил надежду, что удастся выполнить работы. В случае, если этот водозабор возобновит свою работу, то в городе не будет никаких проблем с водоснабжением.
Фото из открытых источников
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