В неподконтрольном Луганске нет денег на ремонт насосной станции. Главная

Для улучшения водоснабжения неподконтрольного Луганска необходимо восстановление насосной станции в Каменнобродском районе города. Об этом сообщил «глава администрации» Луганска.

По его словам, в прошлом году были начаты масштабные работы по возобновлению работы бывшей второй насосной станции. Был выполнен большой объем работы, но сегодня в этом направлении прекратилось финансирование. И теперь ее не могут доделать до конца.

Отмечается, что ремонт станции запланирован на этот год. «Глава администрации» Луганска выразил надежду, что удастся выполнить работы. В случае, если этот водозабор возобновит свою работу, то в городе не будет никаких проблем с водоснабжением.

Фото из открытых источников

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