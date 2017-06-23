Мэру Покровска и его замам урезали премии в 3 раза. Главная

22 июня на сессии Покровского городского совета депутаты уменьшили проценты премирования руководящему составу Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.).

В ходе сессии напомнили, что 26 мая 2017 года Кабинет министров Украины увеличил должностные оклады госслужащим в органах местного самоуправления.

«Учитывая, что финансовый ресурс на оплату труда утверждается решением "О бюджете на 2017 год" и дополнительного финансового ресурса не предусмотрено, вся нагрузка попадает на бюджет города. Было принято решение оставить уровень зарплаты практически на прежнем уровне. Заработная плата секретаря горсовета, мэра и его заместителей решается депутатским корпусом. Данным решением мы понижаем уровень премии, которая была установлена в январе 2017 года для того, чтобы уровень заработной платы был таким же, как и в прошлом месяце, до принятия постановления Кабмина», – пояснила секретарь Покровского городского совета Ирина Сущенко.

Так, депутаты Покровска установили следующие проценты премий:

городскому голове Требушкину Р. В. – 85%,

секретарю городского совета Сущенко И. В. – 115%,

руководящему делами исполкома Жук А. В. – 95%;

заместителю городского головы Гордиенко Д. В. – 115%;

заместителю городского головы Аржавитину В. В. – 95%;

заместителю городского головы Луганскому А.А. – 115%;

заместителю городского головы Третяку Ю.В. – 85%.

Напомним, что в январе 2017 года депутатский корпус премировал:

городского голову Требушкина Р. В. – 260%,

секретаря городского совета Сущенко И. В. – 250%,

руководящего делами исполкома Жук А. В. – 230%;

заместителя городского головы Гордиенко Д. В. – 250%;

заместителя городского головы Аржавитина В. В. – 250%;

заместителя городского головы Луганского А.А. – 250%;

заместителя городского головы Третяк Ю.В. – 200%.

Источник: Сайт Покровска и Мирнограда