Мэру Покровска и его замам урезали премии в 3 раза. Главная

Мэру Покровска и его замам урезали премии в 3 раза

23.06.17 01:42 06239.com.ua Новости 6

Мэру Покровска и его замам урезали премии в 3 раза

22 июня на сессии Покровского городского совета депутаты уменьшили проценты премирования руководящему составу Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.).

В ходе сессии напомнили, что 26 мая 2017 года Кабинет министров Украины увеличил должностные оклады госслужащим в органах местного самоуправления.

«Учитывая, что финансовый ресурс на оплату труда утверждается решением "О бюджете на 2017 год" и дополнительного финансового ресурса не предусмотрено, вся нагрузка попадает на бюджет города. Было принято решение оставить уровень зарплаты практически на прежнем уровне. Заработная плата секретаря горсовета, мэра и его заместителей решается депутатским корпусом. Данным решением мы понижаем уровень премии, которая была установлена в январе 2017 года для того, чтобы уровень заработной платы был таким же, как и в прошлом месяце, до принятия постановления Кабмина», – пояснила секретарь Покровского городского совета Ирина Сущенко.

Так, депутаты Покровска установили следующие проценты премий:

  • городскому голове Требушкину Р. В. – 85%,
  • секретарю городского совета Сущенко И. В.  – 115%,
  • руководящему делами исполкома Жук А. В. – 95%;
  • заместителю городского головы Гордиенко Д. В. – 115%;
  • заместителю городского головы Аржавитину В. В. – 95%;
  • заместителю городского головы Луганскому А.А. – 115%;
  • заместителю городского головы Третяку Ю.В. – 85%.

Напомним, что в январе 2017 года депутатский корпус премировал:

  • городского голову Требушкина Р. В. – 260%,
  • секретаря городского совета Сущенко И. В.  – 250%,
  • руководящего делами исполкома Жук А. В. – 230%;
  • заместителя городского головы Гордиенко Д. В. – 250%;
  • заместителя городского головы Аржавитина В. В. – 250%;
  • заместителя городского головы Луганского А.А. – 250%;
  • заместителя городского головы Третяк Ю.В. – 200%.

Источник: Сайт Покровска и Мирнограда

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