Реформирование паспортного стола не в нашей компетенции, – власти Краматорска. Новости

Петиция «Создать цивилизованный Паспортный стол в Краматорске» набрала 292 голоса из 250 необходимых для рассмотрения. 22 июня власти Краматорска (Донецкая обл.) дали на нее ответ.

В официальном ответе говорится, что вопрос по реформированию системы работы Краматорского городского отдела ГУ ГМС Украины в Донецкой области не относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Поэтому электронная петиция направлена для рассмотрения по существу в Краматорский городской отдел ГУ ГМС Украины в Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске (Донецкая обл.) на сайте Единой системы местных электронных петиций появилось обращение к властям под названием «Создать цивилизованный Паспортный стол в Краматорске».

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