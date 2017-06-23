Представители «Динамо» и «Карпат» проверили Мариуполь на безопасность для футболистов. Новости

Представители футбольной Премьер-лиги Украины специально приехали в Мариуполь, чтобы лично убедиться, насколько город готов к проведению футбольного сезона 2017/2018 в плане безопасности. Совещание при участии силовых структур города, представителей футбольных клубов «Динамо» (Киев), «Заря» (Луганск), «Александрия» и «Карпаты» (Львов) проходило в пресс-центре стадиона «Ильичевец». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Видно, что город любит футбол. Противопоказаний не видим. Единственный вопрос, который возникал у представителей клубов, какая ситуация в Мариуполе. И если в городе будет такая обстановка, как сейчас, то все у нас получится», – отметил директор Департамента безопасности и инфраструктуры Премьер-Лиги Украины Сергей Бухаленков.

В свою очередь, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подчеркнул, что правоохранители со своей стороны делают все возможное, чтобы футбол в Мариуполе был безопасным.

«Стадион берется в своеобразное "кільце безпеки", по периметру выставляются наряды полиции. Прежде чем пропустить кого-то внутрь, мы всех проверяем. Задействуем большое количество людей, потому что понимаем, что безопасность – прежде всего. И мы поддерживали и будем поддерживать футбол, делать все для безопасности наших граждан. Потому что это не просто спорт для мариупольцев. Такие мероприятия в прифронтовом городе доказывают – тут безопасно, жизнь возвращается в Мариуполь», – добавил он.

Аброськин рассказал, что обезопасить жителей и гостей города поможет запуск Единого аналитического сервисного центра (UASC). Так, камеры интеллектуального видеонаблюдения могут автоматически идентифицировать злоумышленника, который находится в розыске и пытается, например, пройти на стадион. Кроме того, он отметил, что полицейские готовы подключить камеры видеонаблюдения, расположенные на стадионе, к UASC.

Другой гарант безопасности, по словам Аброськина, – система блокпостов, которая созданная для того, чтобы не допустить выхода оружия и боеприпасов за пределы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, по результатам сезона 2016/2017 Первой лиги Чемпионата Украины по футболу в Премьер-лигу нового сезона вышел мариупольский ФК «Мариуполец» (ранее «Ильичевец»). Теперь в рамках Высшей лиги часть матчей должна пройти в Мариуполе.

В свою очередь представители киевского ФК «Динамо» и львовского ФК «Карпаты» наотрез отказались ехать играть в Мариуполь на календарные матчи. Такое решение поясняется отсутствием гарантий безопасности.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин лично прогарантировал безопасность футболистов, напомнив, что Мариуполь – один из десяти самых безопасных городов Украины.

Но заместитель гендиректора ФК «Динамо» Сергей Мохник заявил, что позиция клуба категорична: «Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики? Это же очень яркая, красивая мишень». Он отметил, что «если ничего не изменится, нужно определить резервный стадион. "Динамо" готово сыграть на "Днепр-Арене"».

Позицию клуба подтвердил и вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский.

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