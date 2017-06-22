В зоне конфликта более 2 млн человек зависят от водоснабжения Донбасса, – ОБСЕ. Главная

Вопрос о водоснабжении Донбасса, который неоднократно обсуждался на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), тесно связан с прекращением огня, отводом войск и разминированием. Такое заявление после заседания ТКГ и подгрупп 21 июня сделал Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Мартин Сайдик, сообщила пресс-служба ОБСЕ.

Сайдик отметил, что в зоне конфликта более 2 млн человек по обе стороны линии разграничения зависят от общих систем водоснабжения Донбасса. «Эти критические объекты инфраструктуры водоснабжения неоднократно подвергались обстрелу. ТКГ единодушно поддержала предложение главы СММ ОБСЕ в Украине посла Эртугрула Апакана по разработке мер по обеспечению устойчивого функционирования водной системы для следующего совещания. Это относится к водопроводам и насосным станциям вблизи населенных пунктов Васильевка, Петровское, Лиман, а также трубопроводной системы "Южнодонбасская"», – сообщил посол.

Мартин Сайдик рассказал, что тема водоснабжения и соответствующих платежей также рассматривалась в рабочей группе по экономическим вопросам. «Позитивным событием стало то, что с конца мая в некоторых районах Луганской области был произведен второй платеж за водоснабжение, что обеспечило водой население этих районов. Участники рабочей группы по-прежнему должны разработать стабильный механизм оплаты услуг водоснабжения», – отметил он.

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