Футбольный актив Мариуполя готов сопровождать игроков «Динамо» по дороге в город. Главная

Футбольная федерация Мариуполя поддерживает позицию Федерации футбола Украины о проведении в городе матчей Премьер-лиги. Об этом говорится в письме, которое направил руководитель ФФМ Василий Журавлев президенту ФФУ Андрей Павелко, передает «Сегодня.ua».

Футбольный актив города также готов предоставить сопровождение из Запорожья или Бердянска команде или командам, которые, по соображениям безопасности, будут ехать на поединок в Мариуполь вместе с президентом ФФУ.

"Только в 2016-2017 футбольном году в Мариуполе было проведено 36 игр чемпионата ДЮФЛ Украины (к нам приезжали дети от 13 до 17 лет), 16 игр среди команд Первой лиги, 16 – среди команд Второй лиги, 2 игры Кубка Украины, в том числе с участием команды Премьер-лиги – ФК "Сталь". И говорить сейчас о том, что играть в Мариуполе опасно, когда столько сделано клубом ("Мариуполь" – ред.), Полицией города и Донецкой области в направлении обеспечения общественной безопасности, по меньшей мере, некорректно", – говорится в письме руководства Федерации футбола Мариуполя.

Местный футбольный актив благодарит Андрея Павелко за поддержку в защите футбольных интересов города. Также функционеры Мариуполя готовы поддержать инициативу президента ФФУ по сопровождению клубов, которые волнуются за безопасность своих команд.

Напомним, по результатам сезона 2016/2017 Первой лиги Чемпионата Украины по футболу в Премьер-лигу нового сезона вышел мариупольский ФК «Мариуполец» (ранее «Ильичевец»). Теперь в рамках Высшей лиги часть матчей должна пройти в Мариуполе.

В свою очередь представители киевского ФК «Динамо» и львовского ФК «Карпаты» наотрез отказались ехать играть в Мариуполь на календарные матчи. Такое решение поясняется отсутствием гарантий безопасности.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин лично прогарантировал безопасность футболистов, напомнив, что Мариуполь – один из десяти самых безопасных городов Украины.

Но заместитель гендиректора ФК «Динамо» Сергей Мохник заявил, что позиция клуба категорична: «Как я повезу автобус туда, где совсем рядом боевики? Это же очень яркая, красивая мишень». Он отметил, что «если ничего не изменится, нужно определить резервный стадион. "Динамо" готово сыграть на "Днепр-Арене"».

Позицию клуба подтвердил и вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский.

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