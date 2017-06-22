Фронтовики провели памятный митинг в Покровске (Видео). Главная

Ветераны Великой Отечественной войны и их родственники сегодня, 22 июня, почтили память погибших в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.).

Перед памятным митингом фронтовики и их родственники собрались в городской организации ветеранов. Яков Павлуцкий исполнил песни военных лет, играл на старом аккордеоне, который в годы второй мировой подарили однополчане. В далеком сорок третьем он работал в военном госпитале, вывозил раненных фронтовиков с поля боя. «Были без ног, были без рук. Тяжело раненные вообще», – рассказал Яков Григорьевич Павлуцкий.

Григорий Михайленко в начале войны оборонял Покровск. После освобождения города молодого солдата отправили на службу в морской флот. «Я стал рулевым. Полтора года плавал на военном корабле. Потому отношусь к плавсоставу. Война началась в Красноармейске моя», – вспомнил Григорий Иванович Михайленко.

Ветераны с родственниками колонной прошли по городу. Почтили память погибших воинов, у памятника Василию Шибанкову возложили цветы. Тысячи солдат освобождали Покровск под его командованием.

«В декабре 43-го освобождали наш город и очень многие погибли здесь. Более тысячи советских солдат. Возможно, чьи-то отцы, дети, братья, мужья лежат здесь, отдавшие жизнь за свободу своей родины», – сказала председатель городской организации ветеранов Валентина Голощапова.

После колона ветеранов направилась к Соборному парку. Там провели памятный митинг.

Источник: ТК «Донбасс»