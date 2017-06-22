Уберечь от реанимации: Как спасают ребенка переселенцев в Бахмуте (Видео). Главная

В семье переселенцев Кулешовых из Дебальцево (НКТ*, Донецкая обл.) ребенок болен эпилепсией. Для него смертельно опасны сильнейшие судороги.

Семилетний Юра старательно выводит линии на доске, но рисунок не получается. Мальчик отстает в развитии – это последствия эпилепсии. «В год и 9 положила спать вечером у него началась рвота и судороги. Было очень страшно, потому что ребенок был абсолютно здоров, абсолютно. И я раньше до этого момента даже не знала, что такое эпилепсия, даже не слышала», – рассказывает мама Надежда.

Каждый приступ заканчивался реанимацией. У ребенка отнимались руки и ноги. Чтобы спасти ему жизнь, родители соглашались на крайние методы лечения. «Мы пили наркотический препарат. Он плохо влияет на психику на все. Но он немного сдерживал приступы», – вспоминает Надежда.

О том, что пришлось пережить в Дебальцево, Надежда вспоминает с ужасом. «В 10 метрах от окна упал Град. Конечно, она многое чего плохого наделала эта война. И бабушка погибла там. И мать я не могу увидеть, потому что она там осталась. Сестра уехала. Где-то и много знакомых разъехалось и погибло», – делится Надежда.

Юру из родного города вывозили в критическом состоянии. «Не работали ни больницы, ни скорые, аптеки все лето не работали. У нас закончились вообще все препараты. У нас было три препарата сначала. Закончился один, второй, третий и ему становилось очень плохо», – рассказывает Надежда.

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) мальчик вновь попал в реанимацию. На его лечение потратили все сбережения. Обратились в Штаб Рината Ахметова.

Жизненно необходимые препараты для сына супруги Кулешовы получили уже в третий раз. Благодаря этому о страшных приступах больше не вспоминают.

Штаб Ахметова обеспечивает детей Донбасса противоастматическими, противосудорожными препаратами и тест-полосками – для диабетиков. В рамках программы «Лекарства детям» помощь получили уже более 1 тыс. 200 детей.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Источник: ТК «Донбасс»