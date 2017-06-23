В Дружковке открыли «единое окно». Хотят объединить с услугами соцзащиты (Видео). Главная

В Дружковке (Донецкая обл.) открыли крупный административный центр, где можно быстро получить десятки разрешительных документов. Вслед за «единым окном», говорят чиновники, планируют открыть и социальный городок.

Для горожан и работников «единого окна» созданы все условия: современная техника, просторные помещения, электронная очередь и даже детский уголок.

Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы. Но главное – это оперативнось обслуживания и вежливый персонал. «Это очень удобно: прийти и нигде не ждать неделю-две», – сказала Надежда, жительница Дружковки.

В новом центре будут работать 28 человек. Они смогут предоставлять более 140 видов различных услуг и выдавать множество разрешительных документов и справок. «Одновременно у нас могут приниматься на 11 человек. Когда одни на приеме, другие в зоне ожидания могут заполнять документы и получать информацию», – рассказала начальник отдела предоставления админуслуг Дружковского горисполкома Анна Иваницкая.

Центр находится в отремонтированном здании. Сам проект по созданию «единого окна» обошелся в 5 млн грн. Часть средств предоставил Государственный фонд регионального развития Украины, остальные власти Дружковки выделили из местного бюджета. Иностранные организации помогли обучить персонал и внедрить новые методики работы.

Теперь в планах городских чиновников еще более амбициозный проект – создание так называемого социального городка. «Второй проект, который мы предлагаем сделать (и уже разработали, провели проектную экспертизу) – соединить "единое окно" с Управлением труда и социальной защиты населения. Т.е. тем самым создать такой социальный городок. Расширить спектр наших услуг», – рассказал Дружковский городской голова Валерий Гнатенко.

«Вообще наша задача такая, чтобы на самом деле инфраструктура была невероятно красивая, удобная, чтобы здесь много было украинских "донецких кулаков". Чтобы здесь было много работы. Чтобы люди зарабатывали хорошие деньги и могли их потратить», – отметил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Проект по созданию социального городка заинтересовал представителей Программы развития ООН. Иностранные доноры пообещали рассмотреть возможность выделения средств на реализацию идеи. Стоимость проекта – 30 млн грн.

Источник: ТК «Донбасс»