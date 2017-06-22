Это дискриминация, – правозащитница о проверках жителей неподконтрольного Донбасса при получении биометрики. Главная

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова о тщательной проверке всех желающих получить биометрический паспорт, которые прибывают с неподконтрольных украинским властям территорий, в эфире «Громадського радіо» прокомментировала правозащитница Виктория Савчук.

Биометрические паспорта выдаются еще с прошлого года. Есть четкий перечень документов, который нужно предоставить в случае получения паспорта. То есть проверка будет проводиться в любом случае.

По ее словам, могут возникать вопросы касательно жителей временно неподконтрольных украинской власти территории, ведь документы могут находится вне доступа, но это скорее исключение, чем правило. «Это должно происходить, если в электронных реестрах нет данных на человека или если есть проблемы с украинским паспортом. В данном случае заявление Турчинова выглядит, как отсутствие баланса между безопасностью и соблюдением прав человека. Это звоночек, что будут серьезные обоснованные и необоснованные проверки граждан, проживающих на неподконтрольных территорий», – сказала правозащитница.

По ее мнению, это могут быть дискриминационные действия со стороны правоохранительных органов к украинским гражданам, проживающим в Украине, но на неподконтрольной территории. «То неправильный подход всех жителей неподконтрольной территории определять в группу потенциальных террористов. Даже представители ЕС заявляли, что они "за" то, чтоб доступ к биометрике был у всех граждан Украины, вне зависимости от того, где проживает человек. Если человек совершит преступление против территориальной целостности Украины, то правоохранительные органы об этом узнают. Для этого они существуют. Подозревать всех в террористической деятельности – это не тот принцип, которым должно руководствоваться правовое государство», – подчеркнула Виктория Савчук.

Напомним, Турчинов выступает за изменения в законодательстве, которые позволят проводить очень тщательную проверку граждан, прибывающих с неподконтрольных территорий, желающих получить биометрический паспорт.

Фото из открытых источников

Читайте также: