30% жителей востока Украины считают себя европейцами, – опрос. Новости

Европейцами себя считают 38% украинцев, не считают таковыми – 55%. Таковы результаты исследования, проведенного в марте Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Самая высокая европейская самоидентификация присуща жителям западного региона (53%), в остальных регионах ощущение себя европейцем значительно ниже:

в центральном – 37%,

в южном – 35%,

в восточном – 30%.

Существенными являются возрастные различия: больше чувствует себя европейцами молодежь (49%) и меньше – люди старшего поколения, которым более 60 лет (27%).

Для того, чтобы чувствовать себя европейцем, прежде всего, нужен определенный уровень материального благосостояния – так считают 59% украинцев, причем в этом солидарны граждане во всех регионах и всех возрастных групп. В тройку факторов, наиболее важных для европейской идентификации, были отнесены также чувство защищенности законом (36%) и уважение к ценностям демократии и прав человека (26%).

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

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