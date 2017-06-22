За присоединение к ЕС на востоке Украины выступают 41% жителей, а на юге – 32%. Новости

Присоединение в перспективе к Европейскому Союзу поддерживают 57% граждан Украины, предпочтение Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном отдают 8% населения. А за неприсоединения к обоим союзов выступают 25%. Таковы результаты исследования, проведенного в марте Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Социологи отмечают, что поддержка Евразийского союза (как и других вариантов союзов с Россией) резко упала после 2013 года – с 30% до 8%, а поддержка вступления в ЕС выросла – с 42% до 57%. Однако в то же время вырос процент тех, кто считает, что Украине не следует присоединяться к союзам ни с Европой, ни с Россией – с 13% до 25%.

Поддержка присоединения к ЕС самая высокая в западном регионе (79%) и центральном, и меньше – в южном (32%) и восточном (41%), где значительная часть жителей предпочитает неприсоединение ни к одному из двух союзов (43% на – юге и 32% – на Востоке).

Если смотреть по возрастным различиям, то больше поддерживает интеграцию с ЕС молодежь в возрасте до 30 лет (69%) и в возрастной группе 30-39 лет (64%), меньше всего – люди старше 60 лет (41%), где значительную поддержку имеет неприсоединения ни к одному из двух союзов (35%).

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Читайте также: