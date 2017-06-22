Введение безвиза важно для 25% жителей востока, – опрос. Новости

Введение безвизового режима со странами ЕС является важным и очень важным для 39% граждан Украины. Таковы результаты исследования, проведенного в марте Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Наиболее важным безвиз является для жителей западного региона (53%) и центрального (44%), менее – для жителей юга (23%) и востока (25%). Возрастные различия еще более существенны: наиболее важный безвизовый режим для молодежи в возрасте до 30 лет (60%), наименее – для граждан старше 60 лет (21%).

В страны Шенгенской зоны намерены поехать 32% граждан Украины, прежде всего – молодежь (56%). Основная цель поездок:

туризм – 64%;

визиты к родственникам и друзьям – 22%;

рабочие поездки – 18%;

надеются на трудоустройство за рубежом – 22%.

Большинство населения (62,5%) знает, что безвизовый режим не дает права Украинской на работу в странах Шенгена, однако 15% считают, что такое право есть.

Всего только 14% украинцев считают, что хорошо знают правила безвизового режима со странами ЕС, еще 50% кое-что знают, но специально их не изучали, 35% вообще о них ничего не знают.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

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